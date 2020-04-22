火金姑閃亮亮！3-5月是螢火蟲的季節，今年因為新冠肺炎疫情的影響，台北市立動物園取消原規劃的「戀戀火金姑體驗營」，但是螢火蟲還是依照著牠們的生活節奏進行著，透過鏡頭一起來看看螢火蟲活動的情形吧！

黃緣螢交配。（台北市立動物園提供）

螢火蟲是完全變態的昆蟲，不論是卵、幼蟲、蛹或是成蟲，每個階段都會發光，幼蟲期是螢火蟲生活史最長的一個階段，為了生存繁衍，成蟲在不到一個月短暫的生命中，藉由發光在漆黑的夜裡找伴侶，現在正是螢火蟲最耀眼的季節。

黑翅螢。（台北市立動物園提供）

沒有燈光的黑夜裡，螢火蟲會不會找錯對象?別擔心，不同種的螢火蟲，發光頻率和光的顏色(光譜)都不相同，以發光的頻度來說，有些種類的光是間歇性的，有些則是持續光。想觀察螢火蟲如何溝通和找尋伴侶嗎? 太陽下山後到晚上9點前這段時間是螢火蟲相親大會最熱鬧的時段，時間越晚會因各自已找到伴侶而逐漸離去。

螢火蟲是完全變態的昆蟲(黃緣螢的蛹)。（台北市立動物園提供）

根據美國波士頓塔弗茲大學（Tufts University）研究團隊於今年2月3日在期刊《生物科學》（BioScience）指出，棲地消失、農藥和殺蟲劑的使用及人工照明設備導致夜間天空亮度大增，是造成螢火蟲數量下降的三大主因。世界地球日是全球性的環保運動和環境保護宣傳日，今年是世界地球日50周年，身體力行不用一次性塑膠吸管、飲料杯、購物袋、免洗餐具，終結塑膠污染愛護環境。讓我們一起守護螢火蟲的棲息環境，期待年年都可以看到這樣的光景。

黃緣螢的幼蟲在每個時期都會發光（蛹）。（台北市立動物園提供）

(中時電子報)