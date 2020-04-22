新冠肺炎疫情持續延燒，為了協助部分工時勞工因減損工時導致的工資減少，勞動部推出「安心即時上工」計畫，但要求要在前6個月內有60天的勞保年資，許多地方政府反映門檻過高，立委質詢時表示，許多如原住民從事木工等領現薪水、也未投保勞保，恐怕無法受惠於安心即時上工計畫。

立法院內政委員會今天邀請原民會針對「原住民族文化資產保存現況與發展及原住民族產業紓困振興計畫執行情形」專題報告。

據勞動部統計，截至昨天為止，全台共提供1萬3524個工作機會，9841人申請、僅有973人上工，但有約4千人不合格，針對部分地方政府反映門檻過高，勞動部表示，刻正檢討、蒐集資料中，不排除下修門檻。

立委陳玉珍表示，依勞動部規範，要投保2個月勞保，但「原住民有投保勞保的人多嗎」，甚至還要求至就業中心申請，希望能夠放寬；而自營作業者補助也要求要綁定職業工會投保，原民真的可以受惠嗎？

立委葉毓蘭也詢問，行政院推出自營工作補貼、無薪假、擴大就業等，這些補助有涵蓋所有的原住民嗎？尤其很多原住民從事工作都是如木工、板模工等領現，也不一定投保勞保，恐怕無法受益。

原民會主委夷將‧拔路兒備詢時表示，截至4月20日時，在原鄉已核定561個「安心即時上工」職缺，針對門檻過高部分，將與勞動部討論希望就原鄉地區放寬限制。

(中時 )