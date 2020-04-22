海軍敦睦艦隊27名官兵感染新冠肺炎，國防部長嚴德發昨率領眾將官鞠躬道歉，並坦言有4大疏失。對此，自由作家洛杉基認為，一向受人歡迎的敦睦艦隊，到海外宣慰僑胞，如今變成過街老鼠，怎不叫人感到心疼？他說看到這些肩上頂著繁星的將領排排站，集體彎腰道歉，心中的氣憤多於不捨。

敦睦艦隊官士兵染疫事件，使國人對國軍失去信心。對此，嚴德發昨向總統蔡英文自請處分，海軍司令劉志彬自請處分，海軍艦指部指揮官高嘉賓調職，海軍敦睦支隊長陳道輝少將調職。嚴德發昨說，初步調查認為有四大缺失，包括疫情通報未落實、聯合檢查小組未落實實質檢疫、任務期間的官士兵防疫管理不夠確實、任務前的防疫措施規劃不足。

對此，洛杉基在臉書指出，一向受人歡迎的敦睦艦隊，到海外宣慰僑胞，如今變成過街老鼠，怎不叫人感到心疼？ 看到這些肩上頂著繁星的將領排排站，集體彎腰向記者群道歉，心中的氣憤多於不捨。他指出，明知一個載了不少實習生、艦上空間狹窄、醫生數量有限、醫療設備不足的非作戰準備船艦，「層峰」竟然要求他們在疫情爆發期間，出海敦睦兼執行不可說的「機密任務」，難道責任在國防部、船艦指揮官身上？

洛杉基表示，懲處名單清一色都是軍中人士；下令船艦在疫情爆發期間出海的執政高層，竟然變成路人甲，說什麼也無法讓人信服。

(中時電子報)