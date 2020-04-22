高雄臨時議會取消 綠議員怒：太離譜！

【現場直擊】高雄市疫情嚴峻 韓國瑜團隊進議會報告｜2020.04.22

高雄市議會22日開臨時會，但海軍敦睦艦隊群聚染疫，高雄防疫風險升溫，國民黨團考量疫情嚴峻，在臨時會開議前臨時動議取消臨時會，決定定期會日期，讓高市府可以專心防疫，不過連署要求開會的綠營議員抨擊議會不能草率不開，敲桌吶喊抗議並全數退席，最後在場議員以32票同意取消、2票反對，確定臨時會不開了。

民進黨、時代力量、台聯等高市議員日前連署要求召開臨時會，針對防疫措施及紓困方案，要市長韓國瑜進議會報告，議會程序委員會通過22日至24日開會3天，且韓國瑜必須列席報告。議會今開第3屆第3次臨時會，國民黨團和民進黨團早上8點40分左右閉門開黨團會議，臨時會議原定9點30分開議，直到9點58分清點在場議員人數，應到66席議員中有63席出席。

國民黨團總召曾俊傑提議指出，敦睦艦隊確診個案衍生的防疫破口，讓高雄疫情從和緩變成嚴峻，考量整體疫情趨勢，市府針對新冠肺炎疫情防治、產業紓困、提升觀光旅遊等因應措施，可由市府自行召開記者會或視訊方式，向議員或市民朋友做論述，讓市府可以專心防疫。

議會主席、副議長陸淑美緊接著裁示在場議員表決之際，綠營議員氣得跳腳，陸隨即讓各黨團總召發言；民進黨團總召韓賜村說，防疫、抗疫與議會監督並行，跨黨派議員提出的防疫紓困臨時會，不應被強行取消，要如期召開且開滿3天。

但綠營議員人數不敵藍營情況下，敲桌吶喊議會不公及退席抗議，主席要求在場議員舉手表決是否通過提議取消臨時會，結果32票贊成取消、2票反對，主席敲下議事槌確定臨時會不開；副議長陸淑美會後表示，經表決不召開臨時會，23日召開程序委員會，決定第3次定期大會日期。

市長韓國瑜及各局處一級首長一早9點前也到議會，最後議會確定不開臨時會，市長約10點05分離開議會。

(中時電子報)