1.台積電(2330)：昨遭三大法人聯手賣超17614張、昨夜ADR跌2.32%，惟基本面亮麗，加上估近5年半導體年複合成長率5%，今早股價雖開低，但跌幅控制在約1.5%。
2.聯電(2303)：27日法說，近日投信偏多操作卡位，支撐早盤股價逆勢小漲。
3.中華(2204)：投信連兩日買超計500張，支撐早盤股價逆漲約2.5%。
4.富邦媒(8454)：昨外資回頭買超30張，推升早盤股價開低走高逾2%，穩坐百貨股王。
5.中和(1439)：外資偏多，近兩日連續買超計159張，早盤放量觸及漲停。
6.金寶(2312)：拚5月生產口罩和呼吸機，防疫題材守護股價未再破底，開盤後逆揚1%以上。
7.大毅(2478)：績優題材推升股價守高，昨日回檔休息1日，今早又攻回5日線上。
8.華新科(2492)：可轉換公司債溢價25%發行，溢價幅度高於市場預期，多方放手攻，叩關200元。
9.雙鴻(3324)：筆電需求強訂單滿到6月，股價發威向上，拚穩160元。
10.智邦(2345)：受惠無接觸經濟效應，外資連買16日，180元形成短底，早盤漲幅達2%。
11.瑞昱(2379)：伺服器、網通等產業需求增溫，業績成長可期，逆勢守穩紅盤之上，拚前波高點。
12.恆大(1325)：不畏外資連3賣超，疫情受惠股再度抬頭，股價上揚近3.5%，改寫短波高價。
13.隆達(3698)：全球首款Mini LED筆電問世，加上搶攻防疫商機，利多集一身，晨盤飆漲停，登逾1個月高價。
14.新興(2605)：BDI終止連7漲，油價破底利多仍不敵空軍襲擊，早盤漲多修正，下挫逾3%。
15.晶電(2448)：Mini LED即將大爆發，外資亦不離不棄連8日買超，人氣續湧，股價強翻紅漲逾2%。
16.劍湖山(5701)：擬辦私募，上限2.2億股，早盤帶量上攻逾3%，一度觸及1.25元之波段高價。
17.正道(1506)：馬國子公司復工5成，4億現增引夥伴，早盤拉出第2根漲停。
18.訊連(5203)：FaceMe AI臉部辨識引擎獲日本NEC採用，早盤抗跌小漲。
19.南六(6504)：樂看Q1毛利率，Q2營運會更好，三大法人連3日買超，早盤逆漲逾4%。
20.濱川(1569)：外資連兩日買超吸引多方目光，早盤一度觸及漲停。
21.瑞基(4171)：新冠肺炎檢驗試劑獲歐盟體外診斷醫材認證，早盤聞訊漲逾7%。
22.亞諾法(4133)：攜手亞洲基因量產新冠肺炎試劑，利多持續發酵，早盤放量漲逾5%。
23.寶齡富錦(1760)：搭上防疫順風車，保健/消毒產品銷量好，新冠檢驗試劑入選中研院名單，早盤漲逾7%。
(時報資訊)
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