強固型工業電腦廠商神基(3005)(Getac)今日發表第二代A140全強固型平板電腦，立基於廣受歡迎的第一代A140，Getac再度為不同產業的專業人員，提供專門因應高需求工作環境的強固型平板電腦。

第二代A140擁採用Getac最大的14吋 Lumibond 2.0螢幕，整合UHD超高清顯示卡，讓使用者從大螢幕一次讀取更多資訊，減少捲動翻頁的麻煩。A140獲得美軍標準設計規範MIL-STD 810H和IP65 認證，可承受從1.2公尺的高處掉落，提供防衝擊、潑灑、震動、防塵水入侵等功能。並且在-20°F至145°F（-29°C 至 63°C）的溫度範圍進行作業，確保在最緊要時刻能夠發揮完整的功能。

第二代A140結合強固式設計、內建Wi-Fi/藍芽並可選配4G LTE，具備業界領先的處理能力，最適合作為緊急服務專業人員的行動數據終端機(MDT)。例如，消防人員可以收發棘手的救災風險評估 (Site Specific Risk Information，SSRI)，驗證因應計畫，並於事發現場整備化學品搶救資料，提升現場危害狀況的掌握，同時保護組員安全。超大觸控式螢幕也可以在雨中或配戴手套時使用，以確保在惡劣的緊急情況之下仍然可以完美運作。

神基科技董事長黃明漢表示：「我們相信Getac的產品和解決方案必須像我們的客戶一樣堅韌，我們運用了最新科技來打造出具有一流效能又堅固耐用的第二代A140平板電腦，能面對各種規模的困難與挑戰。」

第二代A140提供三年Bumper-to-Bumper全面保固，涵蓋標準意外損害，讓工作人員安心自信操作。此外，第二代A140適用Getac Select方案，Getac依使用者意見與對強固型產品的豐富經驗，量身設計最有優勢的產品和服務於單一組合，針對個別應用程式需求和不同產業的使用者族群打造的最佳解決方案，結合了預配置強固裝置、軟體、配件和一系列專業服務，提供客戶無可取代的使用體驗。

(時報資訊)