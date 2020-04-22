新冠肺炎疫情襲擊全球，各國紛紛祭出量化寬鬆政策，不少嗅覺敏銳台商，擔心台幣陷入競貶世界大戰，趕忙調降手中現金部位，轉進房產布局。甲山林機構董事長祝文宇表示，防台幣貶值，不少台商買房置產取代現金，自建案「天墅」與「美麗山林」兩案週來人破百組，繳出熱銷5億的漂亮成績單。

甲山林副主委吳宗翰指出，疫情引發眾人省思生活環境的重要性，許多企業主在重整財富配置之餘，也將永續居住需求納入考量，甲山林位在台北東區的兩個自建案-「天墅」與「美麗山林」近期成為市場的新寵，在疫情肆虐的情形下，屋置產想要住得更健康養生、有管理更安全，同時保有交通地利之便，成為評量下訂的主要關鍵，這也是這兩筆個案熱銷的原因。

祝文宇說，防疫勝在超前佈署，房產贏在長線佈局，從民調顯示，有87％以上民眾，對政府防疫效能深具信心，再加上房地產本身具保值等特性，房地產仍是資金選擇的避險標的。他說，嚮往健康環境，同時希望擁有完善生活機能，許多客戶無法接受陽明山與華城的迢迢山路，紛紛將目光轉向，離台北市心更近、房價是新北第一圈七折價的汐止。甲山林上述的兩筆自建案直接對味，因此繳出了週銷5億元的佳績。

(時報資訊)