傳統的LiDAR主要使用機械旋轉方法來達到全方位360°偵測，因此驅動單元由馬達與機械組成，難以減小尺寸和降低重量且成本高。為了克服這些缺點， 汽車業者與科技界合作，借助半導體與光電技術取代驅動單元，並稱之為「固態型」。由於沒有旋轉機構，以雷射光束取代，雖然照射角度受到限制，但由於體積小，安裝位置具有高度自由性，可透過多個感測器而達到覆蓋 360°將逐漸成為汽車 ADAS 的主流。

據日媒調查有20多家公司參與投資開發，聚焦於自動駕駛Level 3以上等級， 以無機械驅動的半導體固態型3D-LiDAR為主，透過體積小型化、降低成本和 3D高精度成像正迅速相繼加入市場。根據TSR指出，全球汽車LiDAR市場會從 2019年的430多萬台成長到2030年的近2440萬台，2035年時預計將大幅成長至6900萬台。光電協進會產業分析師林政賢認為，若自駕車要升級到Level 3等級，即使在雨天、雪天和霧天等惡劣天氣或視線黑暗中，也必須準確測量到與每個物體的距離、形狀和位置關係，以提高識別和鑑別的準確性。

在LiDAR市場中主流包含非機械驅動的「固態型」，與雷射掃描的「MEMS 型」。在車載裝置上，除了裝置在前方的LiDAR用以支援偵測距離較遠之處外， 如裝置於車體四個角落以偵測車子側面、後方停車等普通道路上各種車況，裝備在如頭燈與保險桿等支援短、中距產品也出現。近年來在LiDAR開發上以歐美業者為主，3D-LiDAR大廠Velodyne採用獨有的MLA(Micro LiDAR Array)技術， 新開發次世代輕便型 LiDAR「Velarray」及在裝配在車身外四個角落的 「VelaDome」，將可偵測 FOV 180度距離30公尺的物體，提供更安全的行車保護。Continental在收購美國ASC(Advanced Scientific Concepts)的LiDAR部門後，正在開發為高度自駕車的固態型設計之短距離 LiDAR「HFL110」，將融合遠距以雷達，偵測50公尺程度的中、短距離之LiDAR為主。

目前在車前的感測檢測距離方面約在200～250公尺左右，其中以Pioneer的產 品測距500公尺最遠，甚至可以檢測到如路旁標示步道的石頭。在價格方面，因為目前處於實驗車輛階段的高價，但是許多廠商的目標是量產階段每具 LiDAR 500 至100 美元。近來廠商為了搶先進入市場而有降價的趨勢，大疆(DJI)的「LIVOX」甚至將最新產品的價格定在15萬日圓(1363美元)以下。各公司都將車用 3D LiDAR 的時程定在 2021 年以後，市場傳出奧迪A8高級車採用 Valeo的 3D-LiDAR、BMW也預計將配備Innoviz的3D-LiDAR汽車於2021年開始量產。

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