馬來西亞行動管制令實施以來,新冠肺炎每天新增確診病例幾乎都在3位數,但4月17日至19日連續3天人數均維持在兩位數內,疫情明顯減緩。自從3月18日行動管制以來,一直待在檳城家中的方泂鑌(阿鑌),繼之前在IG分享改編順子的〈回家〉,呼籲民眾配合規定別出門,他21日再與蔡恩雨合作推出〈先待在家〉,喊話42天的行動管制即將倒數,要大家再忍耐一下,「待在家,聽聽歌,一星期很快就過去了」。

為了這次合作,兩人各自在家錄唱,阿鑌接著填詞、編曲、錄吉他,再將兩人的聲音加在一起細調、混音,並且剪輯MV視頻畫面,連續好幾天不分日夜趕工;原本年初計劃搬回大馬好好休息的阿鑌笑說:「忘了這首歌花多久時間去做,滿多工,做到後面突然覺得『我不是休假嗎』!」只為了幫大家打氣熬過疫情,「做了這個Cover給大家聽,希望大家喜歡」。蔡恩雨也說:「這次和方泂鑌一起隔空翻唱 Shawn Mendes & Camila Cabello〈Señorita〉之餘,還將歌詞改成中文版本〈先待在家〉,sweet sweet的歌詞搭配防疫訊息。」希望為大家防疫打氣。

阿鑌這幾天看到確診人數下降,感性表示:「希望很快就可以0確診,大家再忍耐一下。」有趣的是,他和蔡恩雨在〈先待在家〉MV裡詮釋一對因疫情被迫隔離兩地的情侶,彼此打氣待在家防疫才有美好未來,連阿鑌家裡的愛犬Bingo也參與拍攝;兩人「超居家演出」,從一早起床、刷牙、吃飯、洗衣、運動、看書等,真實呈現私下生活,甚至連洗澡畫面都剪進MV裡,阿鑌的歌迷見他難得露出上半身,開心大喊「居然還有洗澡的福利鏡頭」

行動管制期間 大家在家裡都做些什麼呢? 那天宣布行動管制 延長兩個星期時 填了個歌詞,錄了個歌 拍了個影片 做了這個Cover給大家聽 希望大家喜歡啦 這幾天看到 確診人數下降了很多 希望很快就可以0確診了 謝謝 @priscillaabbychai 蔡恩雨 這次 跟我一起合唱這個歌❤ 大家再忍耐一下 待在家,聽聽歌 一星期很快就過去了 完整版到 蔡恩雨的youtube頻道去聽吧 #stayathome #待在家 #先待在家

