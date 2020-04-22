經發局已要求自來水公司第四區管理處，規劃設置5處臨時取水站及2台機動水車。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

自來水公司配合台中市政府辦理「台中市西屯區環中路二段∮900mm管線改善工程」，更換900m／m可撓伸縮管，增加耐震性；西屯部分地區4月29日凌晨0時至下午15時停水或減壓，共計15小時，經發局呼籲市民及早儲水備用。

台中市政府經濟發展局說，停水區為西屯區港尾里、西墩里、西安里、西平里、潮洋里，影響約2,345戶；降壓區為西墩里、潮洋里、西安里、西平里、港尾里、鵬程里、逢福里、逢甲里、上石里、上安里、至善里、永安里，約1萬4275戶。

經發局表示，因降壓範圍包含逢甲商圈及逢甲觀光夜市，經發局已要求自來水公司第四區管理處規劃設置5處臨時取水站及2台機動水車，如欲查詢自來水公司臨時供水站位置，可至網站查詢。

經發局提醒市民提早儲水備用，社區大樓也請通知社區機電人員，於停水前將蓄水池、水塔蓄滿，並配合節約用水。復水後，將抽水機「排氣閥打開排氣｣，避免空氣阻塞無法進水，另初期送水可能較混濁，應待水清後再使用。市府已與自來水公司建立網路即時通報平台，隨時掌握工程進度，確保自來水公司如期完工及復水。

停水或降壓時間及地區如下：

◎停水或降壓時間：109年4月29日(三)凌晨0時至下午15時止，計15小時。

◎停水區域：

一、港尾里：黎明路三段以南、港尾子溪以南、中山高速公路以東、凱旋路以西、環中路二段以西、漢翔路以北。

二、西墩里：黎明路三段以南、環中路二段以東、漢翔路以北。

三、西安里：漢翔路以北。

四、西平里部分：漢翔路以北。

五、潮洋里部分：台灣大道三段以南、環中路三段以東、環中路二段以西、台灣大道以北、黎明路二段以西、市政路以北。

(中時 )