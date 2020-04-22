海軍敦睦艦隊共27名成員確診武漢肺炎，造成社會恐慌，國防部長嚴德發昨晚率一級主管鞠躬致歉，總統蔡英文今天上午11時將親自發表敞廳談話，向外界說明。

海軍敦睦艦隊成員確診武漢肺炎，嚴德發昨晚公布海軍敦睦支隊初步調查結果有4大缺失，並向蔡總統自請處分。（編輯：謝佳珍）1090422

(中央社)