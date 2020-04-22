敦睦艦隊染疫 蔡總統親上火線發表談話 10:252020/04/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊共27名成員確診武漢肺炎，造成社會恐慌，國防部長嚴德發昨晚率一級主管鞠躬致歉，總統蔡英文今天上午11時將親自發表敞廳談話，向外界說明。 海軍敦睦艦隊成員確診武漢肺炎，嚴德發昨晚公布海軍敦睦支隊初步調查結果有4大缺失，並向蔡總統自請處分。（編輯：謝佳珍）1090422 (中央社) #敦睦 #海軍 #艦隊 #敦睦艦隊 #武漢肺炎 也許您會感興趣 政治熱門新聞 軍艦染疫影響罷韓？港媒點出三關鍵稱韓恐再寫紀錄 - 政治 又說謊？軍方3度稱沒開放登艦 台商秀合照打臉 - 政治 陳時中防疫聲量狂超蔡英文 卻仍舊不敵「他」 - 政治 韓防疫民調六都墊底有理？媒體人拿她的經典名言反諷 - 政治 比指揮官大？國防部發言人這段解釋 杜紫宸開轟 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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