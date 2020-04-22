今天是「世界地球日」50周年，讓我們一起環保愛世界！節水就是愛地球！水利署指出，在日常生活中可以透過一些簡單的方法輕鬆省水，如淋浴代替泡澡、洗米洗菜水用來洗地板及澆花等。值此疫情期間，水利署更提倡「防疫節水隨手做，更要關緊水龍頭」，勤加洗手防疫的同時，也要留意用水後水龍頭是否關緊，防疫洗手不可少、節約用水也落實。

水利署對推進節水工作，透過細緻節水管理、輔導廠商加強節水、推動省水產品普及化、立法通過馬桶及洗衣機未具省水標章不得銷售，108年6月迄今節水已逾6.3億噸，相當於一座曾文水庫容量。水利署也教導大家一些日常生活可省水、省錢、愛環保的好方法。

\為鼓勵消費者選用省水產品，落實全民效率節水並促進業界研發省水器材，水利署自87年開始推動省水標章制度，目前計有11項產品。其中，一段式、兩段式馬桶及洗衣機等3項產品更進一步區分為金級及普級兩種，並預訂今年5月將「沖水小便器」列為下一項實施分級項目。

此外，省水標章產品銷售於107年由自願性調整為與強制性並行，更大幅提升節水成效，截至去年底，省水標章使用數量達297.7萬枚，年節水量也達2,658萬噸。

節水3少1多。（水利署提供）

(中時電子報)