果然色字頭上一把刀，台中一名男子透過臉書認識25歲黃姓女友，倆人相約到苗栗一間汽車旅館相見，未料男子依約到場，不見佳人卻被一群惡剎持棍棒痛毆，還揚言「敢動我女友，看怎麼和解？」被迫簽下40萬元本票；經男子報案後台中市刑事警察大隊偵查第五隊循線逮捕率眾動手的30歲施姓男子等4人，以恐嚇取財移送，台中市警局也重申防疫期間掃黑不間斷。

台中市警局刑警大隊指出，該案帶頭動手的30歲施姓嫌犯夥同黃姓女友設局以仙人跳色誘被害人為手段，女友先在臉書釣魚，並以謊稱心情不好再約被害人到汽車旅館，黃男則率眾持木棍、石頭等兇器埋伏於汽車旅館，等被害人前往赴約時，隨即脅迫被害人交付現金和解，其犯罪行為著實惡劣，刑事警察大隊偵查第五隊於4月15日檢肅施姓嫌犯及3名成員到案。

台中市警局強調，鑑於目前全球與台灣地區受到新冠肺炎疫情影響，造成犯罪種類消長，中市警方對於疫情引發之各類型犯罪，除全力積極予以偵破外，另研判民眾可能因經濟陷入困頓，轉向地下錢莊借貸進而衍生暴力討債等情事發生，故動員所屬警力持續掃蕩、檢肅，剷除黑道暴力犯罪組織及成員，針對轄內黑道幫派分子持續打擊、檢肅，統計今年1月至4月21日止，共計檢肅黑道幫派治平目標10名，共犯62名，經深入分析已檢肅到案10件案件中，涉及暴力討債及恐嚇取財即有7件。

(中時 )