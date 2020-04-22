屏東大學因有確診敦睦艦隊士官兵曾進入校園，使得全校師生人心惶惶，日前屏縣府新增確診者足跡，增加爭鮮迴轉壽司屏東市屏東店1處，校方事後發現，校內有3名學生於該店擔任工讀生，並於4月16日晚間時段服務前往用餐的敦睦艦隊確診個案，3人皆被列為居家隔離對象。

學校也立即展開相關防疫措施，主動清查3位學生4月16日至21日相關接觸者與移動足跡，並通知相關系所主任、導師與學生，共計匡列18位與隔離對象直接接觸同學，請同學返家、校外賃居處或入住學校安心宿舍進行自主健康管理。

另外，疫調發現1名隔離同學曾與班上多名同學共餐，學校基於安全起見，將防疫層級提高避免擴大群聚感染，因此要求該班全體學生全數返家進行自主健康管理，並由教務處立即啟動安心就學，總務處安排相關足跡地點場館全面消毒防疫。

校方表示，學校迄今仍未有確診個案，但基於安全起見，已提高防疫層級，進行相關衛教防疫措施，請同學們勿恐慌，務必配合學校防疫措施，進入校園請出示識別證件，配合量測體溫、配戴口罩，勤洗手、保持安全距離，避免前往人群聚集地區；如有相關接觸確診個案或是出現疑似症狀，請儘速就醫通報學校。

(中時 )