人民幣中間價貶值151基點 10:492020/04/22 工商 譚有勝 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 人民幣兌美元中間價22日報7.0903，較上日7.0752，貶值151個基點或0.21％，創4月7日以來新低。 此外，人民銀行連續15日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。 (工商 ) #貶值 #基點 #人民幣中間價 #人民幣兌美元中間價 #日報 也許您會感興趣 推薦閱讀 人行降貸款市場報價利率 1年期LPR降息20基點 10:182020/04/20 兩岸 人民幣中間價升61點 10:202020/04/20 財經 大陸人行下調LPR利率 10:202020/04/20 財經 陸貨幣政策調控 專家看將轉價格型工具為主 11:492020/04/20 兩岸 陸吹響降息號角 LPR降幅創新高 04:102020/04/21 焦點新聞 LPR非對稱調降 房市調控不鬆懈 04:102020/04/21 焦點新聞 陸LPR驟降 百萬房貸省息2萬RMB 04:102020/04/21 焦點新聞 人行續寬鬆 調降4月LPR利率 04:102020/04/21 全球財經 人民幣中間價、在岸價同步走跌 10:222020/04/21 財經 任正非：感謝川普 世人才知華為厲害 15:402020/04/21 財經 財經熱門新聞 狂降1萬1！SE上市前 中華電大清iPhone庫存 - 財經 斷頭…錯失2千點！散戶敗在這3句話 - 財經 投資人注意！金管會示警：元大原油正2 ETF仍可能下市 - 財經 - 工商 超狂！EUV技術再助攻 台積電2奈米最新進度曝光 - 財經 1分鐘讀財經》上周法說漏掉了 台積電驚爆3大危機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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