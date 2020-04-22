人民幣兌美元中間價22日報7.0903，較上日7.0752，貶值151個基點或0.21％，創4月7日以來新低。

此外，人民銀行連續15日暫停逆回購操作。人行表示，目前銀行體系流動性總量處於合理充裕水平，今日不展開逆回購操作。

(工商 )

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