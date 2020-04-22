「欅坂46」前成員平手友梨奈在電影《響-HIBIKI-》飾演特立獨行的15歲天才少女小說家「鮎喰響」，在預告片中，她為了保護自己，直接赤手折斷學長的手指，甚至還踹飛沒禮貌的芥川賞作家。

《響-HIBIKI-》改編自漫畫家柳本光晴「日本漫畫大賞2017」第一名得獎作品，故事以氣氛低迷的文學界為舞臺，敘述文藝雜誌《木蓮》編輯花景富美（北川景子 飾），偶然讀過鮎喰響（平手友梨奈 飾）所寫的小說後，發現她擁有驚人的創作才能。受各界矚目的響，看似是名平凡的高中生，但其實一點都不普通，擁有強烈自我意識和生活方式的她，不被世俗所限制，也不允許任何人改變她。

平手友梨奈透露收到劇本時感到十分苦惱，她表示：「讀了原作後，被主角『鮎喰響』這樣的女生所吸引，很想如實展現出她的樣貌，因此決定接演這個角色。這是我首部主演作品，感到十分不安，也很擔心會造成大家的困擾。但因為太喜歡『鮎喰響』這個女生了，希望能好好詮釋這個角色。」

而小栗旬則在片中飾演以芥川賞為目標的小說家「山本春平」，對於首度與平手友梨奈合作，小栗旬表示：「她比我想像的還要『平凡』，即使身上背負了許多事物仍努力不懈，她這個模樣十分適合詮釋『響』這個角色，覺得她是個很沉穩的年輕後輩。」平手友梨奈則覺得小栗旬完全沒有距離感，是十分溫柔的人。《響-HIBIKI-》5月22日在台上映。

小栗旬在片中飾演以芥川賞為目標的小說家「山本春平」。（圖／車庫提供）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)