去年韓國藝人雪莉和具荷拉相繼輕生，震驚亞洲娛樂圈，兩人生前飽受網路惡評和流言所擾，近日與她們交好的希澈，在所主持的節目《77億的愛情》中探討網路惡評時，提及了兩人，也透露當時他把IG關閉，是因為不想再看到網友的攻擊言論，以免更憤怒。
「其實我跟她們很親近，」希澈說：「在經歷了這些事之後，最讓我生氣的是很多人站在性別的對立面去爭吵，男網友用性騷擾式的語氣寫下很多侮辱她們的留言，女網友則說她們丟女人的臉，兩方開始尋找責備的對象。」希澈不想再看到這些留言，於是暫時關閉SNS。
希澈還提到雪莉主持《惡評之夜》一事，他坦言得知雪莉要參演這個節目時，感到有些擔心，因為她的惡評很多，不過雪莉卻說參加《惡評之夜》很幸福，原本失去自信、認為沒必要待在這個世界的她，透過節目釋放壓力，因此每次都很期待拍攝的日子到來。
希澈也分享自身經驗，表示他從出道以來一直都有惡評，但對他來說最大的困擾是謠言，現在搜索「金希澈鐵絲網」，還可以找到他對鐵絲網後方的女性騷擾、謾罵的不實指控。希澈與雪莉同屬SM娛樂，他表示公司一直有請醫生為藝人提供諮詢，但這些幫助最終都會因為一句話化為泡影。他認為藝人之中，IU搜集證據、起訴網友的處置方式，是打擊這些惡評最好的辦法。
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(中時電子報)
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