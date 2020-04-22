海軍敦睦艦隊確診人數至昨（21日）已累計27例，且有極大機率再陸續增加，由於官兵下船後足跡遍布全台10縣市，讓外界相當憂心；而疫調曝光後，大家關心的焦點卻放在官兵下船後「與女友去摩鐵」，甚至還有官兵的女友被點名。對此有醫師認為，「這是疫情調查不是八卦新聞好嗎，下船都沒人去旅社，這才真的問題大條。」

從高雄市衛生局的疫調資料可以看見，確診海軍曾於14日到高雄楠梓區凱莉都汽車旅館休息2.5小時、15日到前金區麗馨商旅七賢館住宿一晚等，引起議論。對此指揮中心發言人莊人祥在記者會上坦言，13名官兵下船後有與女友發生那種關係、親密接觸。

指揮官陳時中則表示，大家很關心說誰是誰的女朋友，坦白講指揮中心不太關心這樣的事情，而是關心接觸時間的長短跟親密度；他直言，「到旅社什麼的，這都沒有什麼錯誤的事情，關心（的點）不是要去旅社，是有親密接觸，要持續注意。」

對此常分享醫療知識的粉專《MedPartner 美的好朋友》忍不住發文寫道，「真的很奇妙，哪一案跟誰去哪家旅館，真的有需要知道這麼細嗎？指揮中心知道要隔離誰就好了，人家又沒有要找你play one，別人甲米粉哩咧喊燒。」

粉專表示，這是疫情調查不是八卦新聞好嗎，如果國軍幾百個平均20幾歲的年輕人，關在海上一個多月，下船都沒人去旅社，這才真的問題大條，可能台灣人接下來要亡國滅種了。

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(中時電子報)