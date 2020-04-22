海軍敦睦艦隊磐石艦爆發疫情，讓民眾人心惶惶。其中軍方最大的爭議，在國防部召回官兵時，地點竟然是選在全台10所學校前，還稱是因為校園通風良好，更瞎掰集合地在校門口，沒進入校園，直到照片曝光才改口。這讓主持《新聞面對面》的謝震武爆氣開嗆，打臉軍方：「通風最良好的地方在哪？當過兵的都知道，軍營！成功嶺有多大你知道嗎？」怒批軍方說謊還硬凹。

磐石艦爆發疫情後，國防部緊急召回所有官兵，但集合地點，居然選在台中一中等其他10所學校前集合，完全沒把學生的健康放在眼裡；軍方救護車甚至還進入台中一中校園，國防部原本否認有進入，但看到照片後又改口，讓外界看傻眼。

國防部召回敦睦艦隊官兵進行檢疫，但集結地點選在台中一中，國防部聲稱未入校園，民進黨立委黃國書21日出示照片打臉，國防部改口稱僅迴車。（圖／校方提供）

對此，謝震武在節目中爆氣表示：「當過兵的哪一個不知道，軍營有多空曠？」謝並提到，總統蔡英文要國防部誠實以對，但軍方現在連官兵集合地都在硬凹，怒批國防部是否把衛福部長陳時中當塑膠，「連總統都當塑膠的嗎？」

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(中時電子報)