海軍敦睦艦隊磐石艦爆發新冠肺炎群聚感染，目前已有27人確診，有醫師指出，據國外軍艦的案例推估，艦上至少3成、將近百人染疫。台大醫院小兒感染科主任黃立民表示，海軍官兵在台灣、帛琉都可能被感染，國防部也說，官兵在228連假有下船放假。但現在最急迫的是守住國內疫情，如果沒擋住，「台灣社區感染就爆了。」

昨天國內又新增3例確診，都是磐石艦上的實習生、軍人，指揮中心指出，三人都是一採陰性，到了集中檢疫所二採才確診，專家諮詢小組召集人張上淳研判，艦上感染已不只一波。《自由時報》報導，醫師黃立民表示，官兵的感染源在台灣或帛琉都可能，但尚未釐清，現在最急是守住國內疫情，不要爆出感染源不明的本土案例，如果這波沒擋住，「台灣社區感染就爆了。」

敦睦艦隊2月21日到3月5日為任務整備階段。國防部表示，當時艦上有官兵在228連假期間離艦放假，直到3月1日上艦，也可能是其中一個感染途徑。

(中時電子報)