第 2 代 iPhone SE 在 4 月 15 日正式發表，緊接著當周週五啟動預購，本周五(24)日就將正式上市。蘋果(Apple Inc.)在推出新 iPhone SE 後，隨即下架了 iPhone 8 以及 iPhone 8 Plus，讓偏愛 5.5 吋螢幕的消費者別無選擇，或許會讓不少消費者略感失望。而其實先前曾傳出新 iPhone SE還有螢幕更大的款式，並曾出現在 iOS 14 程式碼中，代表存在於蘋果的產品規畫。根據分析師的最新預測，這一款大螢幕新機的發表時程已被延後，預期在 2021 年下半年才登場。

此前《電子時報》(Digitimes)率先預測當時未發表的第 2 代 iPhone SE 將有螢幕大小不同的兩款，其中大螢幕款式預期將會在 2020 年底前推出。而之後向來預測蘋果新品準確度很高的天風國際證券分析師郭明錤指出，新 iPhone SE 的大螢幕款式(非 4.7 吋款式)，將會在 2021 年上半年推出。但根據稍早之前他最新釋出的投資報告，他認為針對這項產品的發表時程已被改變，預計延後到 2021 年下半年。

郭明錤在投資報告中連帶公開了他對第 2 代 iPhone SE 預購情況超乎預期的分析。他指出新 iPhone SE 的預購表現超乎市場預期，但事實上卻是「消費降級」的訊號。這是指在新冠肺炎(COVID-19)疫情的不確定性下，消費者傾向購買較為平價的手機，或者甚至停止購買手機。分析師預期新 iPhone SE 超乎預期的市場表現，恐怕會讓 iPhone 11 以及 iPhone 11 Pro 系列遭難。

針對新 iPhone SE，他預估在 2020 年 Q2 預計出貨 1300 萬至 1400 萬部，而在 Q3 則預計僅出貨 1000 萬部。他預測 2020 年 Q2 蘋果整體 iPhone 出貨量將會比去年同期下滑 30% 左右，主因不外乎就是新冠肺炎(COVID-19)疫情帶來的負面影響。

針對大螢幕的新 iPhone SE，分析師郭明錤先前預測可能會採用 5.5 吋或是 6.1 吋螢幕，並且將採用全新設計。新機預計不會沿用以往 Touch ID 與 Home 鍵整合的設計，Touch ID 指紋辨識預計會跟側邊電源鍵整合。如果成真，這將是蘋果首次採用這樣的作法。不過雖然如此，這並非是太新穎的方式，先前 Sony Mobile 以及三星(Samsung)都曾分別推出過電源鍵整合指紋辨識技術的機種(Sony Xperia Z5、三星 Galaxy S10e)。

蘋果在 2017 年推出的 iPhone X 當中，首度採用了 Face ID 臉部解鎖技術。蘋果宣稱 Face ID 比 Touch ID 更為安全，前者錯誤率僅百萬分之一，而Touch ID是5萬分之一。不過雖然如此，Face ID(或其他臉部辨識技術)在全球防範新冠肺炎而必須戴上口罩的情況下，可說是英雄無用武之地。且對於 iPhone X 以上用戶來說，又更為尷尬，因為 iPhone X 以上支援 Face ID 的機種僅僅支援這一種生物辨識技術，而其他 Android 品牌大多在手機中支援 2 種以上的生物辨識技術(例如指紋辨識+臉部辨識等等)，在其中一種生物辨識技術無法順利使用時，還可以透過其他的生物辨識技術替代，而這一點是 iPhone X 以上機種做不到的。在疫情嚴峻的挑戰下，對於蘋果而言，確實應該多加思考讓指紋辨識技術回歸，或以更強大的方式重現的可能性！

(科技)