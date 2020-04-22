國際油價崩跌，美股道瓊工業指數重挫631.56點，台股早盤開低，因台積電(2330)跌幅未見收斂，台股早盤跌近百點，一度摜破10200點，電子與金融股下挫，蘋概股三王同步走低。

油價崩跌態勢蔓延到美國6月期油合約，以及企業財測不佳，周二美股連續第二日大跌。道瓊工業指數重挫631.56點或2.67%，為23,018.88點。標普500指數跌3.07%，為2,736.57點。那斯達克指數跌3.48%，為8,263.23點。

美股市場恐慌情緒未平復，四大指數全數下跌，跌幅介在2.67%~4.73%之間，其中以費半指數跌勢最重。台積電ADR下跌2.32%。

台積電股價今日隨著美股下跌而開低，開低0.5元但隨後跌幅擴大，一度下跌4.5元至290.5元。台積電周二收在295元，外資再賣超15657張，累計兩日共計賣超16732張。。

台積電續受美股下挫影響，今早台股電金傳權值股均無力撐盤，今日早盤台股下探10200點大關，本周巳連續第三個交易日回檔。

回顧周二台股遭空襲；受油價震盪與北韓領導人金正恩傳出病危等消息衝擊，台股加權指數21日跌點一度超過300點，終場下跌298.29點，收在10288.42點，跌幅2.82%，成交值1832.81億元。自營商賣超40.64億元，投信賣超8.38億元，外資及陸資賣超242.46億元；三大法人合計賣超291.48億元。

台股今早仍主要受到電子指標股不振影響，台積電跌4元，相對而言，股王大立光(3008)早盤相對有撐，跌幅有限。

受到油價繼續重挫、進一步衝擊市場信心並讓全球經濟展望惡化影響，美國四大指數全面下挫，道瓊工業平均指數過去兩個交易日合計已大跌超過1,200點。

本周受到美股大跌影響，台股又遇到上檔季線、半年線及年線反壓區，多方心態偏謹慎，且本土法人也轉為賣超，使得台股本周開低走低，今日跌落10200點之下，相對上周五高點10710點，短短四個交易日高低差逾500點，本周的周線也預期將翻黑。

(時報資訊)