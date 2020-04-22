POS廠伍豐（8076）董事會通過2019年股利分派案，擬以盈餘配息0.26元、以資本公積配股約0.74元，合計派利約1元，盈餘配發率約97.09％。以21日收盤價27.2元計算，現金殖利率僅約0.96％。公司將於6月12日召開股東常會，全面改選董事。

伍豐受台股股災影響，3月23日股價下探20.15元新低，董事會3月24日起執行庫藏股，預計在20～45元間買回6000張股票，近期股價止跌回穩，近日於26～28.5元區間震盪。今日開低小跌近1.5％。三大法人上周賣超107張，本周迄今轉為小幅買超30張。

伍豐受彩票機客戶需求量下滑影響，2019年合併營收31.3億元，年減19.09％，但毛利率30.64％創近12年高點，營益率8.95％，低於前年9.1％。受本業獲利下滑影響，歸屬母公司稅後淨利2.63億元，年減4.39％，每股盈餘（EPS）1.03元，略低於前年1.06元。

受新冠肺炎疫情延燒全球衝擊，伍豐2020年3月自結合併營收1.6億元，月減11.32％、年減40.84％，創下5年低點。累計首季合併營收5.2億元，季減31.29％、年減30.45％，創2013年首季以來近7年低點。

法人表示，伍豐原預期POS機需求可望顯著回升，轉投資俄羅斯賭場「水晶虎宮殿」獲利成長可期，看好今年營運成長動能回溫。惟新冠肺炎疫情衝擊全球經濟活動，各國陸續祭出封城防疫等措施，在客戶拉貨需求暫緩、物流運輸不順下，今年營運展望將轉趨保守。

(時報資訊)