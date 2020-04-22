警方在土城逮捕孫嫌。（王揚傑翻攝）

本月17日凌晨1時許，19歲孫姓男子和友人在板橋湳雅夜市聊天，18歲鄭姓男子騎車行經，孫男不滿鄭男催油門聲音太大，疑有挑釁意味，駕車追上與之爭執，孫男一時氣憤，取出折疊刀刺向鄭男右後腰，隨即逃逸，傷者腰間有3公分深穿刺傷，送醫縫合後無生命危險。

板橋警分局獲報，經調閱監視器，40分鐘後循線在土城廣福街查獲孫嫌到案，起獲行凶的折疊刀。

孫嫌供稱，因不滿對方油門聲太大，因此想要教訓對方，絕無意致人於死。偵訊後，警方已依傷害罪嫌將孫嫌送辦。

(中時 )