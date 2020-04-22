油門催太大聲 18歲男遭捅腰 10:372020/04/22 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 孫男與鄭男在湳雅夜市發生爭執。（王揚傑翻攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 警方在土城逮捕孫嫌。（王揚傑翻攝） 本月17日凌晨1時許，19歲孫姓男子和友人在板橋湳雅夜市聊天，18歲鄭姓男子騎車行經，孫男不滿鄭男催油門聲音太大，疑有挑釁意味，駕車追上與之爭執，孫男一時氣憤，取出折疊刀刺向鄭男右後腰，隨即逃逸，傷者腰間有3公分深穿刺傷，送醫縫合後無生命危險。 板橋警分局獲報，經調閱監視器，40分鐘後循線在土城廣福街查獲孫嫌到案，起獲行凶的折疊刀。 孫嫌供稱，因不滿對方油門聲太大，因此想要教訓對方，絕無意致人於死。偵訊後，警方已依傷害罪嫌將孫嫌送辦。 (中時 ) #油門 #板橋 #男子 #板橋警分局 #警分局 也許您會感興趣 推薦閱讀 零確診後出遊潮湧現 東北角採分流管制 15:352020/04/18 生活 開著小貨車到醫院前要引爆自傷 警消破窗救阿伯一命 17:092020/04/18 社會 居家檢疫外出買飲料 男子受罰10萬元 17:272020/04/18 社會 樹林分局協助迷途失智男子 獲熱烈感謝 19:022020/04/19 生活 叫傳播妹釀糾紛 糾眾談判被晃點 09:152020/04/20 社會 警所前械鬥局長自請處分 12嫌全被收押 10:402020/04/20 社會 吃到飽海陸大進擊！戰斧牛排、海鮮蒸籠也要拚食補 15:162020/04/20 旅遊 林口警KTV、網咖「擴大臨檢」 意外查獲失蹤人口 19:512020/04/20 社會 前台灣省議會議長劉炳偉病逝 享壽67歲 08:572020/04/21 政治 為人海派講義氣 前省議會議長 劉炳偉病逝 04:102020/04/22 地方新聞 社會熱門新聞 超扯！女醫抓姦灑4千萬 徵信社找高富帥追小三 鑽戒豪宅都她埋單 - 社會 美魔女6年幫1萬男客 「升天」 嗲聲問：「要不要幫你打…」慘了 - 社會 小情侶相約床戰 男友要求「喇豆豆」遭拒硬是挺進去 - 社會 敦睦艦隊疫情擴大？傳出台南官兵女友先後烏龍確診 - 社會 【極樂豪宅1】直擊！信義區藏億元招待所 警官藝人都來玩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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