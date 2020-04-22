前科累累的巫姓男子以搭霸王車、向運將借錢等詐欺手法「行騙全台」，多次進出監所，前年出獄後，故計重施再向2名小黃運將詐騙車資、借款共3850元後人間蒸發，被害運將報警後，警方從巫男放在車上的紙袋提繩，採集到巫男1滴手汗DNA，進而查出巫男涉案。台北地檢署依2個詐欺罪嫌起訴巫男。

檢方調查，巫男自9年前起，在台北、台中、高雄等地，以搭計程車到遠地，裝可憐向計程車司機借錢，之後藉故下車賴帳，分別遭到台北地院、台中地院依詐欺等罪判刑確定，合併執行3年1月徒刑。

但巫男2017年3月出獄後，仍不知悔改，重操舊業，2018年8月29日下午5時許，巫男在新北市新莊區衛福部台北醫院，搭小黃至台北市八德路，車資400元，巫男竟佯稱他急著要還錢給朋友，因趕著出門，忘了帶錢，開口向司機借錢，並稱他下車還款就回來付清車資。

好心運將信以為真，就掏出2300元給巫男，結果巫男下車後，一去不回，運將苦等不到巫男回來，才知上當受騙。

2018年12月26日晚間7時，巫男從北市萬華區西園路搭小黃到八德路，車資350元，巫男再以同樣手法，佯稱欲下車還款再返回付車資，向另名運將借800元，巫男得手後逃逸無蹤，事後2名被騙運將不滿好心借錢不還，還被惡意賴帳，「好心被雷親」，憤而報警。

警方調查時，發現巫男案發後遺留在車上的一只紙袋，蒐集微物跡證，警方從紙袋的提繩採集到1滴手汗DNA，經比對與巫男相符，確認巫男涉案，日前將案件移送北檢偵辦。

檢方認定，巫男涉犯2個詐欺取財罪嫌，除建請法院分論併罰外，並以巫男為詐欺累犯，請求法院裁量加重刑度，另依法沒收他詐騙的不法所得3850元。

(中時 )