培養防災意識越來越重要，新北市消防局將在三重第二行政中心周邊，利用公益回饋空間，打造3000坪大規模新北防災科技體驗館，提供風災、水災、土石流、震災到火災等多元體驗項目，另也將成立新北市火災鑑識中心，精進新北火場鑑識，並培養專業人才。

新北市消防局長黃德清22日在市政會議專案報告指出，消防局接下來有六大目標，且都已經頗具成效，包括火災發生件數較去年同期減少29.4％、OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率，也從去年同期8.54％增加到10.56％。

黃德清也說，消防局已優化全災型智慧化指揮監控系統（EDP），結合新北市1萬3000處CCTV，讓救災更迅速，另外災訊E點通，也提供民眾客製的災害訊息平台。

黃德清說，新北市將利用三重行政中心附近的公益回饋空間，打造3000坪左右的防災科技體驗館，提供各種災害體驗，與親子活動，還有新型態展覽，讓民眾更認識災害了解災害，並避免災害發生。

黃德清也說，新北市火場鑑識能力獲得國際認證，消防局將打造新北市火災鑑識中心，建立專責分工制度，並培養鑑識、鑑定專業人才；也將與中央合作，打造消防專業訓練中心。

新北市長侯友宜指出，新北消防局無論是救災還是救護都是全國第一，如派遣速度從2010年的80幾秒，到現在進步到20秒，是全國第一；另外OHCA康復出院率從3.1％到今年1到3月的10.66％，在國際上更是數一數二的。

侯友宜說，新北消防人員在在公安、食安、環安等領域扮演重要角色，是新北市民能安居樂業非常倚賴的團隊，他也期許消防局不要當第二，努力衝向國際第一。

(中時 )