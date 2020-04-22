台中市議會日前召開程序委員會，會中針對公民團體請願提案是否納入議程引發討論，許多議員主張過去無此前例，不應納入議程。但民進黨團總召市議員陳世凱對公民提案納入議程則表示贊同，今日也在臉書發表個人看法。

陳世凱在臉書指出，廣納民眾意見，一起討論市政議題，才能讓台中更進步。並從法規面切入，憲法第 16 條賦予人民有請願、訴願及訴訟之權。台中市議會議事規則第12條也明訂，人民請願事項，經程序委員會審查後，得成為議案。這是人民受憲法保障的行政受益權，政府本來就應該盡力落實。

陳世凱說，以公共治理而言，市府及議會存在本質即是服務市民，當然應該多了解民眾真實的想法。現代民主制度的演變，從代議制度走向參與式民主，透過直接的討論，體現公民社會的民主精神。

陳世凱強調，應該更積極接受各方指教，多元觀點監督，台中市市政將越來越好。

(中時 )