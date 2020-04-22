大陸國家衛生健康委員會22日公告，4月21日31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中23例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江7例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例。此外當日新增無症狀感染者42例。
境外輸入現有確診病例811例（含重症病例41例），現有疑似病例30例。累計確診病例1,610例，累計治愈出院病例799例，無死亡病例。
當日新增治愈出院病例28例，解除醫學觀察的密切接觸者784人，重症病例減少4例。
截至4月21日24時，據31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告，現有確診病例1,005例（其中重症病例78例），累計治愈出院病例77,151例，累計死亡病例4,632例，累計報告確診病例82,788例，現有疑似病例35例。累計追?到密切接觸者727,589人，尚在醫學觀察的密切接觸者8,796人。
(工商 )
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