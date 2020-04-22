長安醫院骨科醫師邱宗恆表示，廖同學罹患的半月板撕裂是常見的膝蓋傷害之一。（馮惠宜攝）

20歲廖同學日前去澎湖旅遊，跟朋友在海水裡玩摔角遊戲，回來後只覺右側膝蓋怪怪的不太舒服，後來愈來愈嚴重，甚至下床時都要將右腳慢慢轉正才能行走，驚覺有異就醫，，經由理學及核磁共振檢查，診斷是右腳膝蓋半月板撕裂，幸透過「膝關節內視鏡手術」治療，傷口小復原快，目前已恢復正常行走功能。

長安醫院骨科醫師邱宗恆表示，廖同學罹患的半月板撕裂是常見的膝蓋傷害之一，半月板是一片有彈形的C形盤狀物，可以做為膝蓋的緩衝墊。每個膝蓋都有兩片半月板，一片在膝蓋外側，另一片在內側，可以將重量平均分布於膝蓋，保持膝蓋的平衡。因此，要是半月板撕裂的話，會讓膝蓋的功能無法正常運作。就好比引擎裡有細沙卡在裡面，會導致引擎汽缸活動不正常。

邱宗恆說，水裡阻力大，廖同學經核磁共振檢查，膝蓋外側半月板後角明顯撕裂，因撕裂的位置很靠近後面的軟組織關節囊部位，因此必須做適當的縫合。於是幫他透過「膝關節內視鏡手術」治療，和傳統開放性手術相較，醫師不必為了看清傷勢把關節完全打開，而造成對肌肉的損害，只需要兩個小切口，一個用於關節鏡，另一個切口放入手術器械，對傷勢進行處理治療。由於傷口小、破壞少、恢復快，住院時間明顯縮短，通常患者恢復情況良好。

邱宗恆呼籲民眾，運動時經常需要急煞、扭轉方向、變換方向的運動，如籃球、排球、羽毛球、甚至網球，都很有可能發生半月板破裂的情形，需特別小心注意。而激烈運動後一旦發現膝蓋打不直，關節部位有異物卡住的感覺，就應該就醫檢查。

(中時 )