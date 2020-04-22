台水推動電子帳單11年，申辦率卻只有8％，立法委員對無紙化推動速度不滿，今天立法院經濟委員會審查台水預算，砍掉其郵電費450萬元，附帶要求明年其電子帳單申辦率須拉升到12％。

台水自2009年開辦「電子帳單」，並建置「台水電子帳單服務系統」，只要申請以電子信件通知不寄送紙本，就給予每期水費減收3元，優到2022年底。不過統計到去年申辦率僅8.12％，立委謝衣鳳、孔文吉等人都認為太低，認為應加速減少紙本寄送，落實節能減碳。

台水董事長胡南澤解釋，這是因為家中負責繳水費的人年紀都偏大，雖然公司推動節水活動宣導接近10年，但還是有很多瓶頸，仍會透過活動繼續推。

可是國民黨立委楊瓊瓔認為，根據統計，45到65歲的家裡掌舵者，目前會使用電子工具的已經增加到42％，所以善用方法是可以增加。

最後經委會決議，刪減紙本帳單寄送的郵電費450萬元，要求台水明年電子帳單申辦率須提升到12％，也就是比現在多近4％。

(中時 )