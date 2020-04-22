新北市長侯友宜近期不斷超前部署，20日實施封城兵推，台北市長柯文哲22日直言，北市若要做封城的實兵演練，要大規模調動、成本太高，還要牽涉到中央部會，比想像得還困難，不是想封就封、「自己做自己High」，但已在安排好幾次的「桌上演習」。

柯文哲表示，很多縣市都在做封城演習，但他以前講過，一般演習要先書面作業、再桌上演習，然後才是實兵演練，但這成本高、要大規模調動人員，事實上北市封城比想像中還困難，不是做自High的，因牽涉到中央部會，像行政院、立法院關起來跟怎麼做，需北市跟中央協調。

柯說，不過消防局2周前已陸續跟消防署、國土辦等中央各部會研商，已安排做前置作業，下周做桌上演習，1次不夠，會做好幾次。

針對宜蘭縣政府稱確診若達186人就會宣布封城，柯說，封城有各種程度與層面，要按實際需要、執行上的困難與否、成本效應，如武漢市連出門都不能，而有的城市則可上班購物、但公共場所封閉，且還要看186人是分布在哪還是群聚，「我無法回答這問題，請參與本人以前的名言。」

另外，侯友宜認為勞動部推出的「安心即時上工計畫」門檻太高，柯說，最理想是別讓企業倒閉，北市有推2200個失業救助方案職缺，但全台的就業是上千萬，所以現階段採薪資補助，讓企業可補給員工，這很重要，這樣員工還可以維持，待疫情結束後還不會反彈。

柯說，若讓企業都倒閉、員工失業，那疫情過去後要恢復會比較困難、時間比較長，現階段理想是讓企業薪水雖發少一點，但仍能維持生活所需，企業結構不被破壞，失業救濟則是最後手段，幫企業度過危險期才是紓困方案最高原則。

(中時 )