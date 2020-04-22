下周五就是51勞動節了！近來景氣動盪不安，加上通訊軟體便利，部分勞工加班時數也無形增加很多。為慰勞辛苦勞工，連鎖港式飲茶「點8號」也在4月25日至5月1日推出「蒸籠推車」勞工節優惠，美味點心有黃色小鴨包、蝦仁鮮燒賣、豉汁蒸鳳爪，51元優惠價，邀勞工饗美味，暖心也暖胃。

鮮蝦粉絲煲。（點8號 提供）

「點8號」星級點心專賣店，知道大家最近都辛苦啦！家裡許多事情要忙；工作也有永遠處理不完的瑣碎事情。就讓我們一起吃美味、吃飽飽，往前再衝衝衝。「點8號」三店就要慰勞所有辛苦的朋友們，七天來店用餐「蒸籠推車」全部近百元的蒸籠點心任你選，只要51元就能吃飽繼續向前衝。

點8雞蛋仔。（點8號 提供）

你看得到「蒸籠推車」上所有美味點心：蝦仁鮮燒賣、魚子鮮燒賣、紅藜珍珠丸、豉汁蒸鳳爪、酸菜麻辣腸、蒜香蒸排骨、紫米珍珠丸、點8翡翠餃、萌鼠流沙包、黑金流沙包、黃色小鴨包、蠔皇叉燒包、經典魚翅餃及荷葉珍珠雞，衝一波每籠51元，用美食再充滿電。

不過也提醒大家，近來新冠肺炎疫情蔓延，請避免出入人潮擁擠場所，若無法維持社交距離請配戴口罩。搭乘大眾運輸時請全程配戴口罩，配合體溫測量措施。這陣子也要勤洗手、多運動增加免疫力，也要保持好社交距離，也盼疫情早日平歇，還給大家安全平樂生活。

(中時電子報)