黃家三姊妹指控，「桃園農田水利會」聲稱依據《農田水利會組織通則》，無償徵用黃家土地作為灌溉埤塘，卻又轉手租給養魚業者，身為土地的她們沒有拿到土地租金，自家土地上的池塘養魚收入每月也只能分到301元，而且要每年主動去申請，大喊不公平。

桃園農田水利會財務組組長李百安說，埤塘所在土地若是從日治時代就已做為池塘使用，就會依法令，照當初的狀況「照舊使用」，水利會並無支付租金；但若是私人土地被當做水路使用，有實施更新改善工程的，水利會則依法支付申報地價3%的使用補償金。

李百安解釋說，水利會並非「出租」埤塘供他人養魚，而是標售採捕池塘內自然生長的天然魚介，價格最高是以每公頃新台幣9000元計算，但實際上會視現場情況打八到九折的扣折，收取承購採捕權的價款後，會交回給當地該管的水利小組，做為清淤工作的費用，剩餘的金額才是純收入；李百安說，桃園農田水利會擁有280多口池塘，每年收取的捕採權價款約有1100多萬元新台幣，但扣除清淤與人事成本後，約剩下200多萬元的純收入，再依比例分配給土地所有權人；因為扣除成本後收入本來就不多，地主可能不清楚水利會還要負擔清於等作業，才會覺得分到魚介收入很少。

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(中時電子報)