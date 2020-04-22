天風證券知名蘋果分析師郭明錤（Ming-Chi Kuo）出具報告指出，根據出貨時間分析，蘋果最新推出的平價手機iPhone SE現在的銷售情況優於預期，但由於新冠肺炎疫情大流行導致整體需求下滑，他預期本季（4～6月）整體iPhone出貨量可能較去年同期減少20%或25%。

蘋果2月時警告，中國爆發新冠肺炎疫情與相關的封鎖措施衝擊在當地的生產與需求，蘋果將無法在截至3月底的季度達成原訂的營收目標。但當時新冠肺炎疫情尚未演變成全球大流行，而美國包括蘋果總部所處的加州，也尚未開始實施封鎖措施。

蘋果上周推出平價手機iPhone SE，在美國的售價從399美元起跳。郭明錤表示，iPhone SE的市場反應不俗，顯示消費者受到低價手機吸引，然而疫情打擊消費者信心與購買力，使消費者轉向價格與規格較低的產品，或根本不買手機，是目前智慧手機品牌面臨最大的挑戰。

在世界各地都實施封鎖令以遏阻新冠狀病毒擴散，導致消費者信與需求受創的情況下，郭明錤並不看好6月季度的iPhone手機銷售前景，他將今年第二季整體iPhone銷量預測下修30%，至介於3500萬～3700萬支，且不排除之後進一步調降銷量預測的可能性。

他並提醒蘋果公司的投資人與供應鏈應該更關注新冠肺炎疫情對消費者需求造成的衝擊，而非蘋果推出新產品的能力。

蘋果將於4月30日公布第二季業績報告。

(時報資訊)