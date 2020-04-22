一零四(3130)旗下104人力銀行統計，目前「全職」工作機會中，有48.8萬個職缺，其中，針對新鮮人部分，有29.9萬個註明「接受應屆畢業生」，占比達61％。104人力銀行總經理黃于純指出，景氣雖有下修壓力，但求才市場不全然悲觀，新鮮人不用等到疫情結束才開始求職，反而應該危機入市，主動應徵，如果遇到難題，「104履歷診療室」將有超過百位的職場前輩無償協助。

主計總處將在4月30日預估國內最新經濟成長率，疫情增添「保1」壓力，企業徵才規模也略受影響，今年截至4月，104人力銀行「全職」工作機會48.8萬個，為最近四年來新低，比去年同期減少7％，其中，註明「接受應屆畢業生」有29.9萬個。

「產業」需求方面，零售及餐飲最受疫情影響，但合計仍有6萬多個工作數歡迎新鮮人，軟體與網路相關業在疫情中逆勢成長8％，徵求2萬多名新鮮人。「職務」需求，業務銷售、門市營業、操作技術人員需求最多，合計需要9萬多名新鮮人。

疫情打亂產業發展，也嚇退部分新鮮人。根據104人力銀行資料庫，工作年資未滿一年（包含無經驗）、曾在3月主動應徵「全職」工作的新鮮人創最近3年最低，比去年同期減少4％。

黃于純指出，新鮮人儘早求職，疫情期間，善用線上「104履歷診療室」將有各大企業人資和職場前輩傳授新鮮人如何撰寫履歷，協助釐清職涯方向；疫情期間，同儕競爭者較少，企業暫緩或減少招募的職缺多集中於第一線的民生消費服務型職缺，關鍵的電商、行銷企劃、研發、業務等核心職缺，因人才難覓，仍不受疫情影響。

(時報資訊)