近期傳出美國有意針對華為擴大出口管制，華為對此表示，如果成真，他們仍可以向三星、聯發科及大陸的展訊通信等公司採購晶片。

日經亞洲評論報導，華為目前仰賴台積電代工各種高端技術晶片，包含行動電話處理器、網路處理器、5G數據機以及智慧手機、伺服器、電訊設備等所需的客製晶片。

如果美國擴大出口管制，限制使用美國技術的外企供貨給華為，三星等外國企業也必須遵守禁令，不過，華為卻堅稱仍可以購買相關公司的產品。

華為發言人表示：「即使美國真的採取了這項措施，我們仍可以從南韓三星、台灣聯發科以及大陸展訊等公司購買晶片，這是行業慣例。」並表示華為即使不能自己製造晶片，但大陸許多晶片公司都會成長，他們可以使用這些公司以及韓國、日本、台灣、歐洲的晶片，來製造華為的產品。

他也強調，華為已經採取長期的多元及多管道採購策略，不依賴單個國家或供應商。

(中時電子報)