新冠肺炎疫情持續延燒，海軍敦睦艦隊磐石軍艦爆發感染，目前累計27人確診，傳出一高雄確診者曾到台南上直銷課程，市長黃偉哲不敢大意，就怕防疫出現破口，表示若五一連假後疫情爆發，考慮封城處理。網友也好奇，為何國軍會想參加直銷？

一名確診海軍官兵，傳17日曾到台南東區一處住商混和大樓的教室上課，在場有89名學員，消息傳出後，大樓住戶人人自危，若學員再接觸直銷下線，恐成防疫破口，台南市政府也緊急派員到附近進行消毒作業。

（圖／摘自PTT）

此事在PTT引發熱議，網友好奇，為何國軍會想去參加直銷？難道是因為國軍收入低、待遇不好？其他人表示，「賺個零用錢怎麼了」、「直銷主力：學生、軍人、主婦」、「妹子邀去的好嗎」、「軍人最好騙了啊」。

不過，其實軍方早規定，現役軍人不得從事傳直銷，先前才傳出陸軍、海軍等單位，皆有軍官參與直銷，鬧得沸沸揚揚。因此也有人質疑，國軍參加直銷是否算兼職，被抓到應會懲處。

另外，也有人討論「軍隊裡面怎麼拉直銷？」網友說，要在部隊裡做直銷並不難，不需要一開始就報直銷商名字，推銷好產品給別人就行，別人用了接受度好，這生意就做成功了。有知名直銷商業務分享，夥伴在當兵時成功推銷洗面乳給同袍使用，同袍也願意買。

(中時電子報)