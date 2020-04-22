根據美國媒體報導，喬丹的紀錄片《最後一舞》中批評皮朋於1997年夏天不願接受手術的行為非常自私，對此勇士球星卓雷蒙格林反諷喬丹，認為當時領著3600萬美元高薪的喬丹不該批評只拿200萬美元的皮朋。

皮朋在1991年與公牛簽下7年1800萬美元合約，1997年夏天用不願接受手術的方式希望能與球團進行協商。然而喬丹在紀錄片中認為皮朋此舉是自私的行為，因此語多批評。

卓雷蒙格林不認同喬丹的說法，「喬丹當年領著3600萬美元高薪，得力助手皮朋卻只有200多萬美元，所以我理解皮朋的心理，可見當時公牛的眼中只有喬丹，並沒有其他人的存在，身為隊友，喬丹應該站在支持的角度才對，怎能批評呢？」

勇士教頭、公牛王朝當年成員之一科爾受訪時表示，皮朋當時理應是聯盟第二高薪球員，或者是前五，但他沒有，大家都知道他的難過以及沮喪，所以並沒有因為他不願接受手術而責怪他。

(中時 )