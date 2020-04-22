敦睦艦隊（磐石艦）累計27人確診，其中有11人在高雄，該艦隊確診官兵的足跡也備受關注，今早高雄市衛生局再度公布最新足跡，其中連大型百貨大魯閣草衙道也在其中，其餘還有餐廳和熱炒店等場所。

軍艦染疫持續延燒，昨再新增3例確診，高雄市衛生局今公布確診官兵的第五波足跡，新增了5個場所分別是，阿珠熱炒海鮮、野饌烤肉店、瑪秀餐酒館、小港戶政事務所與大型百貨大魯閣草衙道。目前該艦對累計共27人確診，其中有11人在高雄。

(中時電子報)