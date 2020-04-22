英國外交部常務次官西蒙麥克唐納表示，英國政府對於允許華為公司參與英國5G網路建設工作的決定是堅定的。

據路透報導，西蒙麥克唐納表示，這個決定非常堅定而且不會覆議，大陸是英國重要的合作夥伴，對英方而言，繼續執行有關華為的決定、保持與華為的戰略關係具有重要意義。

今年1月，英國首相鮑里斯強生宣布，英國決定讓華為在構建其5G網路方面發揮「有限」作用，其市場占比將被限定在35％以內。

之前，美國一直在向英國施壓，敦促其不要使用華為設備，對此華為已多次否認美方相關指控。

(旺報 )