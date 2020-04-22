英國政府：堅定允許華為建設5G網路 11:442020/04/22 旺報 林汪靜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 （示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國外交部常務次官西蒙麥克唐納表示，英國政府對於允許華為公司參與英國5G網路建設工作的決定是堅定的。 據路透報導，西蒙麥克唐納表示，這個決定非常堅定而且不會覆議，大陸是英國重要的合作夥伴，對英方而言，繼續執行有關華為的決定、保持與華為的戰略關係具有重要意義。 今年1月，英國首相鮑里斯強生宣布，英國決定讓華為在構建其5G網路方面發揮「有限」作用，其市場占比將被限定在35％以內。 之前，美國一直在向英國施壓，敦促其不要使用華為設備，對此華為已多次否認美方相關指控。 (旺報 ) #英國 #華為 #網路 #5g #西蒙 也許您會感興趣 推薦閱讀 驚！爆出22例確診 台股明天注意2大訊號 17:332020/04/19 財經 中華電5G 拚7月開台 04:102020/04/20 財經要聞 復華投信2020 奪18座基金獎 04:102020/04/20 產業特刊 《通信網路》台灣大總座林之晨開箱秀全台首張5G SIM卡 11:252020/04/20 財經 尷尬了！台灣大秀縮小版SIM卡 中華電6年前就有 11:422020/04/20 財經 5G SIM卡長這樣 台灣大總經理林之晨開箱秀給你看 12:412020/04/20 生活 小小卡片無限可能 林之晨開箱全台首張5G SIM卡 17:002020/04/20 財經 台灣大總座林之晨開箱秀全台首張5G SIM卡 直呼小小卡片將為產業創造10倍甚至100倍的無 18:252020/04/20 財經 《其他電子》不畏陸廠價格戰 雙鴻：手機散熱市佔可維持3-4成 17:222020/04/21 財經 英外交部：不改變讓華為參與5G網路建設決定 10:562020/04/22 財經 兩岸熱門新聞 疫情蔓延 羅思義：大多數國家不會認同美甩鍋做法 - 兩岸 女兒練習趴睡大哭…新手媽一路「死亡直播」 嘴唇發紫不動了 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。