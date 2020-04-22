前香港銅鑼灣書店老闆林榮基，21日在台北市遭人潑漆恐嚇，被稱為香港歌手何韻詩潑漆案的翻版，引發各界重視。警方專案小組循線查出嫌犯身分，漏夜南下至高雄，22日凌晨逮捕2名男子，正由中山警分局偵訊中。台北地檢署22日也分案，指派專案檢察官黃筵銘偵辦。

巧合的是，黃筵銘就是偵辦何韻詩被潑漆案的檢察官。

專案小組昨深夜南下高雄，凌晨逮捕涉嫌林榮基被潑漆案的曾姓男子，與在案發現場附近監控的鄭姓男子。曾的哥哥則疑似在旁把風，目前還未到案。

據了解，2嫌否認是極端統派團體成員，是否受人指使教唆，警方還在釐清。全案由北市警方與刑事局組成的專案小組，朝公然侮辱、恐慌等罪嫌持續偵辦中。

65歲的林榮基自去年4月，流亡台灣迄今，計畫25日在台北捷運中山站旁開設「中山銅鑼灣書店」，日前卻傳出新北市3月已開幕1家銅鑼灣書店；對方要求他改名，否則提告。

昨上午8時許，他在中山站巷弄吃早餐，突遭1名黑衣男近身潑紅漆，黑衣男潑漆完快步逃逸，他顧不得頭部、身體都沾紅漆，追出店外，但對方已跑遠，他立即報案。

警方專案小組循線查出嫌犯身分，漏夜南下至高雄，22日凌晨逮捕曾、鄭2名男子，初步了解，2人供稱是對林募款的行為不爽，才會潑漆洩憤。全案刻偵辦釐清詳細動機中，另有1人尚未到案。

(中時 )