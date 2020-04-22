新冠肺炎(COVID-19)疫情重創內需經濟，民眾消費習慣趨於保守。為了減輕用戶負擔，LINE Pay攜手事業夥伴一卡通，於 4 月起推出為期 6 個月的「全民拼經濟 有LINE Pay你」計畫。首波針對防疫期間民眾消費首選的網購平台，於 4 月上旬推出「LINE Pay Money網購週」活動，200萬LINE POINTS點數在推出後短短3小時內即發送完畢。秉持力挺用戶的精神，LINE Pay加碼推出「網購快閃Money樂賺點」活動，回饋規模同樣高達200萬LINE POINTS點數，4月22日上午10點準時開搶！

LINE Pay 宣布，4月22日起至4月26日止，於momo購物網與PChome（包含PChome24h購物、PChome購物中心、PChome24h書店）使用LINE Pay Money（原「LINE Pay一卡通帳戶」）付款，單筆付款金額滿NT$1,200元，最高可享LINE POINTS 7%點數回饋！上次來不及參與的用戶，可以把握本次加碼活動機會，輕鬆消費賺點數。

不僅大型網購平台，LINE Pay與一卡通也針對用戶日常生活不可或缺的吃喝玩育樂各類線上商店及電商平台，計畫了長達6個月、最高回饋LINE POINTS 17% 點數的活動，帶給用戶全方位的回饋體驗。即日起至2020年9月30日止，以LINE Pay Money於網路商城（91APP指定店家、博客來、udn買東西、Pinkoi、神腦生活、媽咪愛）、美食/茶飲訂餐（達美樂、拿坡里披薩·炸雞、拿坡里炸雞、吉野家、瓦城集團、梁社漢排骨、迷客夏、春芳號）、線上娛樂（KKBOX、CATCHPLAY+）、學習平台（TutorABC、Hahow好學校）、網路量販（家樂福線上購物網）、保健美妝（屈臣氏）等指定線上購物/點餐網站付款，筆筆消費享LINE POINTS 5%點數回饋，每月17號再享LINE POINTS 12%點數回饋，總計最高可享17%回饋。

(科技)