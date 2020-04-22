中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，用電話疫調恐怕衍伸其它問題，新北市長侯友宜22日指出，新北疫調是由警政、衛生單位聯手做，有面對面疫調，也有電話疫調，電話疫調目前都非常順利，未遇到困難。

侯友宜說，新北市電話疫調經查證都非常屬實，每天會針對個案疫調的情形，由朱副祕書長與衛生舉開會檢討，每個疫調的狀況，第一層、第二層活動的軌跡，都非常精準掌握，非常的順利。

(中時 )