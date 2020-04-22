電話疫調有問題？ 侯友宜：新北疫調順利 11:152020/04/22 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 電話疫調有問題？侯友宜：新北疫調順利。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天指出，用電話疫調恐怕衍伸其它問題，新北市長侯友宜22日指出，新北疫調是由警政、衛生單位聯手做，有面對面疫調，也有電話疫調，電話疫調目前都非常順利，未遇到困難。 侯友宜說，新北市電話疫調經查證都非常屬實，每天會針對個案疫調的情形，由朱副祕書長與衛生舉開會檢討，每個疫調的狀況，第一層、第二層活動的軌跡，都非常精準掌握，非常的順利。 (中時 ) #電話 #侯友宜 #新北 #順利 #衛生 也許您會感興趣 推薦閱讀 火炎山拍美照 新北警墜谷亡 04:102020/04/18 社會新聞 防疫滿意度 侯友宜6都居冠 01:062020/04/18 地方新聞 民進黨二套標準 桃園可新北不行 04:102020/04/18 地方新聞 餐餐好滋味 新北宅家組合包上線 04:102020/04/18 地方新聞 近五成不符中央補助資格 新北推「好來工作」保證月薪1萬2 10:232020/04/18 生活 防疫擴大管制兵棋推演 侯友宜：示範給大家看 10:252020/04/18 生活 歐美返台3條件強制入防疫旅館 新北：防疫旅館能滿足需求 10:562020/04/18 生活 新北新生採線上報到 補習班禁發傳單 11:202020/04/18 生活 侯友宜防疫滿意度第一 仍擔心天氣好民眾會群聚 11:412020/04/18 生活 學校賣口罩被罵翻 侯友宜：我也不贊成 12:172020/04/18 生活 生活熱門新聞 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 敦睦艦隊疫情延燒 新北公有場館續封至5月3日 - 生活 海軍來彰化卻沒記錄足跡？ 曾在精誠中學、埔心鄉立公園集合 - 生活 染疫海軍高雄多2人 第5波足跡曝光再增5地點 - 生活 神父呂若瑟募1.5億 防疫物資今送往機場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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