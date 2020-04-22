傳海軍集結桃園啟文國小 校方：沒進入學校 11:132020/04/22 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 海軍敦睦艦隊18日緊急召回地點，有1處在桃園啟文國小，雖然3人並未進入校園，不過仍預防性消毒（圖為環保局消毒畫面）。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 海軍敦睦艦隊在18日緊急召回，全台共19個點，傳出桃園市新屋區啟文國小也有3人集合。對此桃園市教育局表示，校方調閱18日早上6時至下午6時監視器畫面，並未有任何官兵出入，不過保險起見，也進行全面消毒。 啟文國小校長劉俊宏說，18日學校校外人士僅有施工工人進出，不過慎重起見，桃園市環保局22日早上9時起，也到校園協助消毒。 (中時 ) #國小 #桃園市 #校園 #消毒 #啟文國小 也許您會感興趣 推薦閱讀 人口若破250萬人 副市長可多1人 04:102020/04/18 地方新聞 桃市輔導補助休閒農場 04:102020/04/19 地方新聞 小一新生報到得來速 1分鐘搞定 04:102020/04/19 地方新聞 台南新光三越新天地晚間消毒 明天破天荒休館消毒 22:332020/04/19 生活 磐石艦桃園市確診案例 到嘉義市足跡曝光 16:592020/04/20 生活 艦隊確診者搭過 高鐵公車大消毒 04:102020/04/21 地方新聞 卡位學區宅 明湖國小交易夯、新生國小最高貴 11:552020/04/21 財經 《傳產》想進台北額滿學區宅 新生國小89.7萬關卡最高 12:002020/04/21 財經 北市明星學區宅 內湖國小最熱 04:102020/04/22 產業．科技 台中沙鹿家樂福店消毒完成 正式復業 08:312020/04/22 生活 生活熱門新聞 尷尬10秒！嚴德發還在鞠躬他們卻先抬頭了 網酸：連道歉都沒演練好 - 生活 敦睦艦隊疫情延燒 新北公有場館續封至5月3日 - 生活 海軍來彰化卻沒記錄足跡？ 曾在精誠中學、埔心鄉立公園集合 - 生活 染疫海軍高雄多2人 第5波足跡曝光再增5地點 - 生活 神父呂若瑟募1.5億 防疫物資今送往機場 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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