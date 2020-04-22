海軍敦睦艦隊在18日緊急召回，全台共19個點，傳出桃園市新屋區啟文國小也有3人集合。對此桃園市教育局表示，校方調閱18日早上6時至下午6時監視器畫面，並未有任何官兵出入，不過保險起見，也進行全面消毒。

啟文國小校長劉俊宏說，18日學校校外人士僅有施工工人進出，不過慎重起見，桃園市環保局22日早上9時起，也到校園協助消毒。

(中時 )