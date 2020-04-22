成大主祕李俊璋說明學生深夜回報曾與確診者接觸。（曹婷婷攝）

球場今天進行消毒。（曹婷婷攝）

台南市昨天新增1例確診者17日曾與2友人到成大光復球場打球，校方昨晚公布有13人曾於同時段在同一球場，從深夜到今早共接獲11名學生回報曾與確診者打球，校方已將資料交給衛生局疫調，主祕李俊璋強調，學生居家隔離或自主健康管理由衛生局判定，上課牽涉到多少同學也同步調閱中，校方一接到通知會再做後續處理。

11位中有5人住學校宿舍、5人在校外租屋，1人住高雄通勤，校方採取應變措施，住學校宿舍者連夜遷移進入檢疫宿舍，5位住校外宿舍也確認是單人房，高雄同學則請他住家裡，11位今早也已進行篩檢。11人周一、二課程已調閱中，視衛生局判定居家隔離或居家檢疫採取後續管制措施。

傳出染疫官兵涉足成大後，引起學生熱議認為應該封校，李俊璋說，成大一直以來採取開放態度，疫情發生後，入校園運動民眾明顯變少，要不要封閉校園牽涉複雜因素，要經過校務會議再討論，但他坦言，成大多個校區很多屬無障礙校園，封校在技術上相當困難，需綜合考量再做決定。

由於昨天下午第一時間傳出有7名籃球隊曾與確診者接觸需居家隔離，李俊璋解釋，當時是市府公布確診者足跡後，籃球教練第一時間告知「好像有軍人來打球」，當下校方以為籃球隊曾與軍人打球，基於防疫因此認為籃球隊需要隔離，後來調閱監視器觀看下午2點到7點畫面證實沒有。

李俊璋說，3位軍人當天在高場籃球場打球，校隊及上體育課學生統統在低場打球，完全沒有跟3人接觸到，因此昨晚緊急發布澄清稿，但卻也發現，晚上5點陸續有4批人進去跟軍人打球，總共有13人，校方擔心裡面有學生，呼籲4月17日曾到高場籃球場打球同學請跟校方聯繫，深夜11點開始陸續接獲同學回報，截至早上共11人回報。

校方將所有回報學生資料交給衛生局進行疫調、掌握周五之後打球行蹤，要居家隔離或自主健康管理由衛生局判定，校方接到通知後會再做後續處理。

(中時 )