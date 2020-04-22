高市議會臨時會因疫情升溫取消，藍綠吵翻天，綠營痛批韓市府藉由疫情逃避監督，但事實上，海軍磐石艦群聚感染，確實提升高雄疫情危機，連副市長李四川及市長室多位祕書都收到細胞簡訊，要求進行自主健康管理，不過因為市政工作繁忙，李四川今早還去視察道路坍塌修復工程，只能全程戴口罩、勤洗手，做好防護。

磐石艦確診官兵足跡遍布高雄，可能接觸到的民眾最近陸續接到細胞簡訊，提醒應進行自主健康管理，高市副市長李四川證實，市府宣布第一批足跡處所之後，20日晚間他就收到中央流行疫情指揮中心簡訊，他自行判斷，應該是曾和確診官兵同時出現在高鐵左營站，才會收到簡訊。

李四川遵守疫情指揮中心要求，外出全程戴口罩、勤洗手、常量體溫，目前狀況一切正常，由於昨天深夜前金區道路因建商施工不慎，造成路面塌陷，李四川22日一早還到現場督導工務局人員搶修道路狀況。

不僅如此，包括韓國瑜市長室主任、副主任及多名機要祕書，這2天也陸續收到細胞簡訊，一名機要無奈表示，看到簡訊當然會擔心，也希望能夠待在家裡，不過，高雄最近防疫工作千頭萬緒，有一堆疫調、應變會議要開，還是只能全副武裝上班。

據了解，磐石艦確診官兵350人居住地在高雄，讓高雄疫情風險驟升，整個市府包括學校公教系統，總共已有1000多人接到中央細胞簡訊，要求進行自主健康管理。

(中時 )