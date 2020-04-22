行政院長蘇貞昌、內政部長徐國勇、警政署長陳家欽的內鬥爭議，可能導致徐國勇和陳家欽雙雙去職。而警政署長的接任人選，府院雙方還有得喬！

內政部以處理人事升遷案涉及偽造文書，將警政署長陳家欽函送台北地檢署，不但讓行政院長蘇貞昌與內政部長徐國勇「不和」之事台面化，也引爆民進黨內部的派系之爭。隨著520內閣改組時間逼近，徐國勇和陳家欽是否留任，引發關注。

總統府尋覓人選 楊源明最可能出線

據了解，總統府已開始尋覓可能接任警政署長的人選。由於6都警察局長轄區和治安需求量都很大，經過6都的歷練，等於取得署長的門票。陳家欽和新北市長侯友宜都是警大45期畢業，接任署長人選已不太可能高於45期，因此43期的台北市警局長陳嘉昌，44期的高雄市警局長李永癸升任署長的可能性較低；而同屬45期的新北市警局長陳檡文，被視為是徐國勇人馬，被蘇貞昌青睞的可能性更低。

陳國進曾任屏東縣警局長，經屏東縣長潘孟安推薦給同屬新系的桃園市長鄭文燦，雙方合作愉快，資歷也夠；但在華航相關企業董座被拔官，蘇貞昌「壓制」鄭文燦的意味明顯下，鄭文燦必須低調，不能推薦自己的警察局長。在暗潮洶湧的政治鬥爭下，新系也不想成為箭靶，在警政人事上保持距離。

在刪除法和各種考量下，據了解，府方最屬意的警政署長人選，便是47期的台中市警局長楊源明；但府方擔心楊源明屬侯友宜的人馬，目前還舉棋不定。

不過民進黨人士說，目前的高階警官，不是侯友宜的同學就是學弟，以侯在警界的影響力，「誰不是侯友宜的人馬？」所以府方的考量有點多慮，也可能只是一種說詞。

蘇揆獨特用人風格 副署長升任也不意外

目前高階警官中，刑事警察局長黃明昭是道地蘇貞昌人馬，蘇貞昌擔任台北縣長時，黃明昭是台北縣刑大隊長。去年初警界高階人事調動，蘇貞昌堅持高升時任基隆市警局長的黃明昭為刑事警察局長，但51期的黃明昭破格擢升引發疑慮，徐國勇也不贊成，雙方折衝下，黃明昭升任警政委員並代理刑事局長，一個月後即真除，成為繼侯友宜後、最年輕的刑事局長。

一般而言，副署長是在等退休，但如果府院相爭不下，從副署長擇人升任，也不無可能，此波國營事業董座異動，蘇貞昌直接內升不少董座，以蘇的行事風格，副署長升任署長的可能性仍然存在。

知情人士也強調，雖然大家預測陳家欽會走，但若蘇貞昌還想立威，力保陳家欽留任，也不會太意外。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時電子報)