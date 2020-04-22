大陸國家衛健委發布，4月21日0—24時，大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告新增確診病例30例，其中23例為境外輸入病例，7例為本土病例（黑龍江7例）；無新增死亡病例；新增疑似病例3例，均為境外輸入疑似病例；新增治癒出院病例28例。
目前，大陸境外輸入現有確診病例811例，現有疑似病例30例。累計確診病例1610例，累計治癒出院病例799例，無死亡病例。
截至4月21日24時，大陸現有確診病例1005例，累計治癒出院病例77151例，累計死亡病例4632例，累計報告確診病例82788例，現有疑似病例35例。
湖北無新增確診病例，新增治癒出院病例5例（武漢5例），無新增死亡病例，現有確診病例97例（武漢97例）。無新增疑似病例，無現有疑似病例。
此外，大陸共報告新增無症狀感染者42例，其中境外輸入無症狀感染者7例；當日轉為確診病例1例（無境外輸入）。
(中時 )
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