陸公募基金規模16.64兆人民幣 創歷史新高 11:132020/04/22 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸公募基金規模16.64兆人民幣，創歷史新高。(Shutterstock) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國證券投資基金業協會最新資料顯示，截至2020年3月底，大陸境內共有基金管理公司128家，其中，中外合資公司44家，內資公司84家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計人民幣16.64兆元，創歷史新高。 (旺報 ) #公司 #管理 #基金 #資產 #證券 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨家》國防部通令：全軍現在起自主健康管理 20:502020/04/18 政治 專訪 董事長史綱 富邦投信力拚全球資產管理專家 04:102020/04/20 財經要聞 摩根資產管理12檔基金 囊括各大基金獎30獎項 04:102020/04/20 產業特刊 史無前例 富達獨得三團體獎 04:102020/04/20 產業特刊 創佳績 野村勇奪理柏七大獎 04:102020/04/20 產業特刊 降息雷聲大 房市、股市雨點小 04:102020/04/21 焦點新聞 亞太股利誘人 實質資產潛利大 04:102020/04/21 投資理財 驚見負油價！抱穩實質資產保身 13:322020/04/21 財經 油價震盪 實質資產保身 17:502020/04/21 財經 後「疫」財經新秩序 金融資產萎縮 三低成常態 04:102020/04/22 金融．稅務 兩岸熱門新聞 疫情蔓延 羅思義：大多數國家不會認同美甩鍋做法 - 兩岸 女兒練習趴睡大哭…新手媽一路「死亡直播」 嘴唇發紫不動了 - 兩岸 傳金正恩病危 陸外交部回應 - 兩岸 - 旺報 強制性統一議題 浮上檯面 - 兩岸要聞 - 中國時報 推倒重建／自由行、陸生來台喊卡 ECFA或中止！520若無善意 陸擬重建兩岸關係 - 焦點新聞 - 旺報 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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