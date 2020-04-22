中國證券投資基金業協會最新資料顯示，截至2020年3月底，大陸境內共有基金管理公司128家，其中，中外合資公司44家，內資公司84家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家、保險資產管理公司2家。以上機構管理的公募基金資產淨值合計人民幣16.64兆元，創歷史新高。

(旺報 )