交通部長林佳龍視察台南晶英酒店的防疫措施。（洪榮志攝）

新冠肺炎疫情重創觀光產業，交通部長林佳龍22日專程南下視察台南晶英酒店防疫作為時，晶英總經理李靖文表示，4月的住房率大幅下滑至3成5，婚宴收入更從過去平均每個月1500多萬元跌至0，但仍堅持不放無薪假。林佳龍回應指出，交通部已推出多項紓困措施，將從優認定，並進行滾動式檢討。

台南晶英酒店因籌辦藝人林志玲的婚宴聲名大噪，此次因應新冠肺炎疫情，也實施單一入口量測體溫、櫃台安全社交距離、推出安心餐飲、隨時消毒等，甚至還導入智能機器人「金寶」定時於全館進行空氣淨化，甚至協助運送備品及餐點，降低人際接觸風險，對於相關防疫措施，林佳龍頗為稱許。

林佳龍還說，以飯店業來講，現在的業績都掉到2、3成以下，交通部提供包括口罩、酒精，還有其他的協助更為重要，希望能夠在這段期間協助觀光業者度過難關。目前大概有幾項紓困措施已經在執行，包括：員工的培訓、薪資的補貼等等，都會從優認定反映實際減少的營業額。

另外，交通部也會參考地方政府的地價稅、房屋稅來做營運虧損，此方面的補助最高可達1800萬元，目前也已經開始發放。隨著疫情的發展，交通部也會滾動式的檢討。

至於在運輸業紓困方面，林佳龍也表示，針對計程車、遊覽車補助，全台總共將近10萬人，至今已有超過5萬人已經領取每個月1萬元的補助，可連續3個月；也協助提供相關防疫物資，全力支持站在第一線的大眾運輸業者做好防疫措施。

(中時 )